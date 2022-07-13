Врио президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране

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Временно исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета из военных и полиции для восстановления порядка в стране.
Врио президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране
  • Gettyimages.ru

«Комитет создаётся в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране», — цитирует Викремесингхе РИА Новости.

В состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и глава полиции.

Ранее Викремесингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента страны.

Как сообщало AFP, власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение.

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