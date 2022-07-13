Врио президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране
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«Комитет создаётся в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране», — цитирует Викремесингхе РИА Новости.
В состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и глава полиции.
Ранее Викремесингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента страны.
Как сообщало AFP, власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение.