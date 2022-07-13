Посол России в Иране: американцы противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки

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Посол России в Иране Леван Джагарян считает, что Соединённые Штаты противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки, так как формально её поддерживают, но в то же время пытаются создать коалицию против Тегерана.
Посол России в Иране: американцы противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки
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Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Посол предположил, что предстоящая поездка Байдена будет направлена на создание коалиции из арабских стран на антииранской основе.

«Я считаю, что тут американцы сами противоречат себе. С одной стороны, они как бы устно, публично говорят о якобы заинтересованности в возрождении сделки по СВПД, а с другой стороны — делают всё возможное для того, чтобы этого не было», — цитирует его ТАСС.

По словам посла, в вопросе иранской ядерной сделки к США ни у кого нет доверия.

Ранее Леван Джагарян заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. 

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