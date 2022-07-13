Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордное количество нефтепродуктов
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По данным агентства, большая часть ближневосточного экспорта приходится на мазут. Реже из России импортируют дизельное или биодизельное топливо.
В июне Россия также продала ближневосточным экспортёрам приблизительно 25 тыс. баррелей авиатоплива.
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