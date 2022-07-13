Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордное количество нефтепродуктов

Суточный объём поставок российских нефтепродуктов в страны Ближнего Востока с февраля по июнь вырос с 40 тыс. баррелей до 155 тыс. баррелей. Об этом сообщает Bloomberg.

Gettyimages.ru

По данным агентства, большая часть ближневосточного экспорта приходится на мазут. Реже из России импортируют дизельное или биодизельное топливо. В июне Россия также продала ближневосточным экспортёрам приблизительно 25 тыс. баррелей авиатоплива. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое будет включать Россию. Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.