Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордное количество нефтепродуктов

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Суточный объём поставок российских нефтепродуктов в страны Ближнего Востока с февраля по июнь вырос с 40 тыс. баррелей до 155 тыс. баррелей. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордное количество нефтепродуктов
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По данным агентства, большая часть ближневосточного экспорта приходится на мазут. Реже из России импортируют дизельное или биодизельное топливо.

В июне Россия также продала ближневосточным экспортёрам приблизительно 25 тыс. баррелей авиатоплива.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое будет включать Россию.

Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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