В МИД Франции заявили о скором закрытии «окна возможностей» по ядерной сделке с Ираном

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на слушаниях в Национальном собрании заявила, что «окно возможностей» по ядерной сделке с Ираном вскоре исчезнет.
В МИД Франции заявили о скором закрытии «окна возможностей» по ядерной сделке с Ираном
  • AP

«Мы знаем, что в последние месяцы Иран продолжает разработку своей ядерной программы. Мы знаем, что если Иран продолжит накапливать запасы обогащённого урана, эта страна подойдёт слишком близко к созданию ядерного оружия для того, чтобы возвращение к СВПД имело смысл... Окно возможностей по-прежнему сохраняется... чтобы Иран принял соглашение, но время уходит. Франция убеждена, что соглашение серьёзно замедлит возможности Ирана по разработке оружия», — цитирует её ТАСС.

Министр также выразила убеждение, что получение Ираном атомной бомбы спровоцирует региональный кризис, создаст большую угрозу распространения ядерного оружия и повысит риск возможного ядерного конфликта.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

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