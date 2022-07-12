Первая леди США извинилась перед латиноамериканцами за сравнение их с тако

Супруга президента США Джилл Байден принесла извинения латиноамериканцам за то, что во время недавней речи, пытаясь сделать им комплимент, сравнила их с блюдом мексиканской кухни — тако.

Как сообщает ТАСС, извинения Байден передал официальный представитель жены американского лидера Майкл Лароса в своём Twitter.

«Первая леди просит извинения за то, что её слова несли нечто большее, чем чистое восхищение латиноамериканской общиной и любовь к ней», — отметил Лароса.

Ранее супруга главы Белого дома во время своего выступления в Техасе, говоря о разнообразии и латиноамериканцах, сравнила их с тако.

«Разнообразие этого сообщества, которое столь же разнопланово, как винные лавки Бронкса, столь же прекрасно, как цветы Майами, и столь же уникально, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, — это ваша сила», — сказала она, говоря о латиноамериканцах.

После этого Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов призвала жену американского лидера и её команду спичрайтеров лучше разобраться в непростом вопросе латиноамериканского разнообразия.