Бывший глава PGNiG Возняк высказался о решении суда ЕС по иску Nord Stream 2 AG

Бывший глава PGNiG Пётр Возняк высказался о последствиях для Киева из-за решения суда частично признать правоту по иску компании Nord Stream 2 AG против Еврокомиссии о поправках к Газовой директиве ЕС.

Он назвал решение «плохой новостью для всех в Европе».

По мнению Возняка, если «Северный поток — 2» будет запущен, остановится транзит газа через Украину.

«Украина столкнётся с призраком замерзания насмерть зимой», — приводит его слова агентство «Прайм».

Возняк добавил, что в этом случае Киеву придётся обратиться к Москве «за включением в российскую газовую систему». Он считает, что это, «конечно, будет иметь политические последствия».

Ранее Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску компании Nord Stream 2 AG против Еврокомиссии о поправках к Газовой директиве ЕС.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».