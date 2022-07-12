Бывший глава PGNiG Возняк высказался о решении суда ЕС по иску Nord Stream 2 AG
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Он назвал решение «плохой новостью для всех в Европе».
По мнению Возняка, если «Северный поток — 2» будет запущен, остановится транзит газа через Украину.
«Украина столкнётся с призраком замерзания насмерть зимой», — приводит его слова агентство «Прайм».
Возняк добавил, что в этом случае Киеву придётся обратиться к Москве «за включением в российскую газовую систему». Он считает, что это, «конечно, будет иметь политические последствия».
Ранее Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску компании Nord Stream 2 AG против Еврокомиссии о поправках к Газовой директиве ЕС.
В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».