Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в размере €1 млрд

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Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в размере €1 млрд. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в размере €1 млрд
  • Gettyimages.ru

«Министры только что одобрили кредит в размере €1 млрд», — написал он в Twitter.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.

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