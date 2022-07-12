Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в размере €1 млрд. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры только что одобрили кредит в размере €1 млрд», — написал он в Twitter.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.