IRNA: Путин посетит Тегеран с визитом в ближайшие дни
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрезу Пур-Эбрахими.
Ожидается, что Путин проведёт переговоры с иранским президентом Ибрагимом Раиси, в ходе которого стороны обсудят планы экономического развития Ирана и России.
Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.