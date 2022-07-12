IRNA: Путин посетит Тегеран с визитом в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин посетит Тегеран, столицу Ирана, с официальным визитом в ближайшие дни.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрезу Пур-Эбрахими.

Ожидается, что Путин проведёт переговоры с иранским президентом Ибрагимом Раиси, в ходе которого стороны обсудят планы экономического развития Ирана и России.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.