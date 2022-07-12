IRNA: Путин посетит Тегеран с визитом в ближайшие дни

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Президент России Владимир Путин посетит Тегеран, столицу Ирана, с официальным визитом в ближайшие дни.
IRNA: Путин посетит Тегеран с визитом в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрезу Пур-Эбрахими.

Ожидается, что Путин проведёт переговоры с иранским президентом Ибрагимом Раиси, в ходе которого стороны обсудят планы экономического развития Ирана и России.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.

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