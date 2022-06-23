Глава МИД Ирана заявил о предложении Тегерана отменить с Россией визы

Короткая ссылка
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.
Глава МИД Ирана заявил о предложении Тегерана отменить с Россией визы
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Абдоллахиян отметил, что у Ирана и России складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, стороны обсуждали этот вопрос.

«В Исламской Республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги», — сказал министр.

В качестве первого шага предлагается полностью отменить визовые требования для бизнесменов, добавил он.

«Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы», — отметил глава иранского МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров 22 июня совершит визит в Иран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить