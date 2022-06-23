Глава МИД Ирана заявил о предложении Тегерана отменить с Россией визы

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Абдоллахиян отметил, что у Ирана и России складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, стороны обсуждали этот вопрос.

«В Исламской Республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги», — сказал министр.

В качестве первого шага предлагается полностью отменить визовые требования для бизнесменов, добавил он.

«Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы», — отметил глава иранского МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров 22 июня совершит визит в Иран.