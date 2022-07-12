Володин оценил планы Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания ракет России

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал намерение Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.

«Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнёт использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны», — написал он в Telegram.

В дальнейшем американские военные могут начать надувать подводные шары для противостояния российским беспилотным подводным аппаратам «Посейдон», пошутил Володин.

Ранее газета Politico сообщила, что в Пентагоне намерены использовать воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая.