Володин оценил планы Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания ракет России

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал намерение Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.
Володин оценил планы Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания ракет России
  • РИА Новости

«Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнёт использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны», — написал он в Telegram.

В дальнейшем американские военные могут начать надувать подводные шары для противостояния российским беспилотным подводным аппаратам «Посейдон», пошутил Володин.

Ранее газета Politico сообщила, что в Пентагоне намерены использовать воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая.

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