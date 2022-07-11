В Словакии допустили увеличение оборонных расходов до 2% ВВП

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Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что при благоприятных обстоятельствах военные расходы страны могут достичь в этом году требуемых в НАТО 2% ВВП.
В Словакии допустили увеличение оборонных расходов до 2% ВВП
  • AP

«Могу подтвердить, что первоначальный проект оборонного бюджета на 2023 год уже ориентируется на выделение 2% ВВП», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что в ближайшее время обратится к коллегам и депутатам парламента с просьбой увеличить военный бюджет на фоне ситуации на Украине.

«Как и другие страны на восточном фланге НАТО, мы должны предпринять адекватные действия в связи с событиями на Украине... Все остальные страны НАТО, расположенные на восточной границе альянса, уже достигли выделения этих 2% ВВП на свои военные нужды», — добавил он.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что оборонный бюджет будет увеличен максимально оперативно в связи с ситуацией на Украине.

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