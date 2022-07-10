Посольство Японии анонсировало открытие книги соболезнований на фоне гибели экс-премьера

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На фоне недавней гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ японское посольство в Москве откроет книгу соболезнований.
Посольство Японии анонсировало открытие книги соболезнований на фоне гибели экс-премьера
  • AP

«В посольстве Японии по адресу: Грохольский переулок, 27 будет открыта книга соболезнований», — говорится в сообщении дипмиссии.

Книга соболезнований будет открыта 11 и 12 июля в период с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 соответственно.

8 июля Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. 

Стрелявший полностью признал свою вину.

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