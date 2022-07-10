Espresso: Кипр теряет большие деньги из-за сокращения турпотока из России после санкций

После присоединения Кипра к санкционной кампании Запада против России туризм на острове чахнет. По данным правительства, страна может потерять более €600 млн из-за сокращения потока россиян, пишет L'Espresso.

Журнал отмечает, что именно россияне были готовы «много тратить» во время отдыха, а также инвестировать в долгосрочные проекты.

«Только русские могли оставить €100 тыс. за один раз», — приводит издание слова ювелира Мариноса Димитриу.

В материале также отмечается, что город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тыс. человек стал памятником дружбы между островом и «российским гигантом».

«Но теперь, когда государство — член ЕС присоединилось к политике санкций против Москвы, судьба общества и привыкшей полагаться на него местной экономики висит на волоске. «Как же мы будем без русских?» — вопрос, который звучит на базарах», — говорится в статье.

В конце июня агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен отверг требование Вашингтона запретить перевозки российской нефти.