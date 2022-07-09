Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — три обстрела», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.