Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — три обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.