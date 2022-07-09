Defense News: США модернизируют артиллерию по итогам российской спецоперации
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Defense News.
Эксперт рассказал, что США решили серьёзно развивать высокоточную артиллерию, в том числе ракеты Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA).
«Речь идёт о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства», — отметил военачальник.
Генерал признал низкую эффективность американской артиллерии против российских беспилотников, а также отметил, что США необходимо создать бронированные боевые машины.
Макконвилл подчеркнул, что в Соединённых Штатах идут работы над улучшением характеристик вертолётов и самолётов. В частности, работы ведутся над штурмовым самолётом дальнего радиуса действия и ударно-разведывательным летательным аппаратом.
В Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов ранее отмечали, что украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.