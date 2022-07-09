Defense News: США модернизируют артиллерию по итогам российской спецоперации

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что власти Соединённых Штатов обсуждают направления модернизации своей армии, наблюдая за ходом российской специальной военной операции.

Об этом пишет Defense News.

Эксперт рассказал, что США решили серьёзно развивать высокоточную артиллерию, в том числе ракеты Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

«Речь идёт о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства», — отметил военачальник.

Генерал признал низкую эффективность американской артиллерии против российских беспилотников, а также отметил, что США необходимо создать бронированные боевые машины.

Макконвилл подчеркнул, что в Соединённых Штатах идут работы над улучшением характеристик вертолётов и самолётов. В частности, работы ведутся над штурмовым самолётом дальнего радиуса действия и ударно-разведывательным летательным аппаратом.

В Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов ранее отмечали, что украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.