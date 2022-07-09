Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с Россией «стали считаться по-настоящему». Об этом, в частности, говорят введённые Западом антироссийские санкции.
Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему
  • РИА Новости

Медведев подчеркнул, что все поставленные цели специальной военной операции, состоящие в защите граждан Донбасса и в денацификации и демилитаризации Украины, будут достигнуты.

«Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев также подчеркнул важность того, чтобы со страной считались и уважали её.

«Именно такой и должна быть великая Россия», — заключил политик.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

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