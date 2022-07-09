Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы душ Сантуша

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью экс-лидера страны Жозе Эдуарду душ Сантуша.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы душ Сантуша
  • РИА Новости

«Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что с именем душ Сантуша связана история ангольской государственности.

«Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений», — добавил российский лидер.

Душ Сантуш скончался 8 июля в возрасте 79 лет.

Ранее Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

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