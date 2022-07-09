Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы душ Сантуша
- РИА Новости
«Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что с именем душ Сантуша связана история ангольской государственности.
«Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений», — добавил российский лидер.
Душ Сантуш скончался 8 июля в возрасте 79 лет.
Ранее Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.