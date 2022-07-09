В японской полиции признали, что с охраной Синдзо Абэ могли быть проблемы
- AP
«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», — сказал он во время пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
Охаси также призвал срочно расследовать это дело самым тщательным образом.
8 июля в политика, выступающего на улице, дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим. Политик скончался в больнице.
Стрелявший полностью признал свою вину.