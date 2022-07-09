В японской полиции признали, что с охраной Синдзо Абэ могли быть проблемы

В полиции японской префектуры Нара, где накануне был убит бывший премьер-министр Синдзо Абэ, допустили, что с обеспечением охраны политика были проблемы. Об этом сообщил начальник полицейского управления Кадзуо Охаси.

«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», — сказал он во время пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Охаси также призвал срочно расследовать это дело самым тщательным образом.

8 июля в политика, выступающего на улице, дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим. Политик скончался в больнице.

Стрелявший полностью признал свою вину.