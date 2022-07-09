Посольство заявило об отсутствии опасности для дипломатов и туристов из России в Шри-Ланке

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Российским туристам и сотрудникам посольства в Шри-Ланке ничего не угрожает на фоне протестов против президента страны Готабаи Раджапаксы. Об этом заявили в диппредставительстве России в Коломбо.
Посольство заявило об отсутствии опасности для дипломатов и туристов из России в Шри-Ланке
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«Угрозы безопасности сотрудникам посольства и российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, как и другим иностранцам, нет, — приводит ТАСС слова представителя дипломатического учреждения.

Отмечается, что вопрос об эвакуации россиян из страны на данный момент не стоит.

«Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, тогда как обстановка на побережье островного государства, где расположены курорты и туристические центры, остаётся спокойной», — добавили в посольстве.

Ранее AFP передавало, что протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.

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