Посольство заявило об отсутствии опасности для дипломатов и туристов из России в Шри-Ланке
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«Угрозы безопасности сотрудникам посольства и российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, как и другим иностранцам, нет, — приводит ТАСС слова представителя дипломатического учреждения.
Отмечается, что вопрос об эвакуации россиян из страны на данный момент не стоит.
«Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, тогда как обстановка на побережье островного государства, где расположены курорты и туристические центры, остаётся спокойной», — добавили в посольстве.
Ранее AFP передавало, что протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.