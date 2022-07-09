Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание лидеров партий на фоне протестов

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий на фоне протестов в столице страны.
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание лидеров партий на фоне протестов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его офис.

«Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщило агентство AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль.

Глава государства был вынужден покинуть её.

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