Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире

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Президент США Джо Байден в рамках посещения штаб-квартиры ЦРУ назвал американскую разведку лучшей секретной службой в мире.

«Ясно, что вы лучшие во всём мире», — цитирует его РИА Новости.

Президент поблагодарил агентов за службу и отметил, что смог наблюдать за историей ЦРУ не 75 лет, а лишь 52.

Байден также заявил, что «профессионалы проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Великобритании уже порядка 10 лет работают на Украине.

По словам министра, данные сотрудники иностранных разведок на Украине «всем по большому счёту управляют».

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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