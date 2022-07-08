В ФРГ заявили о позитивных сигналах от Канады по поводу турбины для «Северного потока»

Немецкий кабмин назвал конструктивными переговоры с Канадой по поводу турбины для «Северного потока» и видит «положительные сигналы».

Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

«Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата», — сказал он на брифинге в Берлине.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.