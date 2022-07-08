В ФРГ заявили о позитивных сигналах от Канады по поводу турбины для «Северного потока»
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Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.
«Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата», — сказал он на брифинге в Берлине.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.