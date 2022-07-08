Президент Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Абэ

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Израиль скорбит в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который скончался в результате покушения.
Президент Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Абэ
  • AP

«Я в ужасе от подлого убийства Синдзо Абэ, одного из самых выдающихся лидеров Японии современности. Мы встречались, когда я возглавлял израильскую оппозицию, и я был глубоко впечатлён его руководством, видением и уважением к Израилю. Скорбим вместе с его семьёй и всем японским народом», — написал президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter.

Президент России Владимир Путин ранее также выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

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