В Кремле выразили соболезнования народу Японии в связи с гибелью экс-премьера Абэ

В Кремле выражают соболезнования народу Японии в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ, президент России Владимир Путин направит Токио телеграмму. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что Путин в ближайшее время лично направит Токио телеграмму с соболезнованиями.

«Мы также глубоко соболезнуем, соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ, во-первых, был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее стало известно, что экс-премьер Японии скончался в результате совершённого на него покушения.