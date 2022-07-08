В Финляндии утвердили поправки, разрещающие установить заграждения на границе с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил поправки, разрешающие установить заграждения на границе с Россией. Об этом сообщили в МВД республики.

Отмечается, что документ вступит в силу 15 июля 2022 года.

«Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — приводит ТАСС заявление.

В июне стало известно, что власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.