В ИМЭМО РАН рассказали о вкладе Абэ во внутреннюю и внешнюю политику Японии

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Кристина Вода прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате совершённого на него покушения.

По словам аналитика, Синдзо Абэ был «очень ярким» политиком, который внёс большой вклад во внутриполитическую жизнь страны и оказал влияние на внешнюю политику Японии.

«Тот курс, который он заложил, скорее всего, будет продолжен и дальше, пока Либерально-демократическая партия остаётся у власти. Это курс на более активное участие Японии в международных делах, на выстраивании коалиции со странами, с которыми государство разделяет общие интересы. Более активная оборонная политика и наращивание собственных вооружений, более активное взаимодействие с США в оборонной сфере, безопасности и киберсфере», — добавила Вода.

Эксперт подчеркнула, что Абэ выстраивал «достаточно прагматичную» политику в Азии.

«Несмотря на то, что его политика сдерживала Китай, он всегда был сторонником диалога с ним и с Россией», — отметила она.

8 июля стало известно о смерти бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ в результате совершённого на него покушения. Ему было 67 лет.