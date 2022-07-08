В ФРГ надеются, что после отставки Джонсона с Лондоном продолжится плодотворная работа

Госминистр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн заявила, что Берлин надеется на тесную и плодотворную работу с Лондоном после отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Об этом, как сообщает РИА Новости, она заявила на брифинге.

«Спасибо за вопрос, мы исходим из того, что и с новым правительством Великобритании мы будем работать тесно и хорошо. И действительно решающую роль здесь играет вопрос о североирландском протоколе. Великобритания заключила применительно к североирландскому протоколу международное соглашение, мы ожидаем, что Великобритания выполнит эти международные обязательства», — ответила Люрманн на вопрос журналистов.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Бориса Джонсона уйти с поста премьер-министра Великобритании.