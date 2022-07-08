Китай надеется, что после отставки Джонсона развитие отношений с Британией продолжится

Китай считает отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона внутренним делом этой страны и надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Великобританией.

Об этом, как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге.

«Это внутреннее дело Великобритании. Независимо от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании, мы надеемся, что британская сторона будет исходить из долгосрочной перспективы, двигаться навстречу китайской стороне и будет содействовать стабильному и устойчивому развитию двусторонних отношений», — заявил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.