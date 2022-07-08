Рябков: Россия не ведёт диалог с Канадой по вопросу турбин для «Северного потока»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не ведёт диалог с Канадой по вопросу турбин для газопровода «Северный поток».

«Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если канадские власти в итоге не выдадут турбины, то российская сторона будет исходить «из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.