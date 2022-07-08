Шольц ответил на призыв гражданина Германии «говорить с русскими»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе программы на немецком телеканале ZDF отвечал на вопросы граждан и, в частности, ответил на призыв одного из зрителей «говорить с русскими».

Как сообщает РИА Новости, немецкая супружеская пара заявила Шольцу, что владеет небольшой пекарней и в настоящий момент из-за сложившейся в мире ситуации их маленький бизнес находится на грани закрытия, так как сырьё и энергоресурсы резко подорожали.

«Я считаю, что, если Россия фактически является нашим единственным поставщиком энергоресурсов... Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это всё понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», — сказал владелец пекарни в ответ на слова канцлера Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо».

На это Шольц смог ответить лишь то, что решение об антироссийских санкциях в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и мире» и делали это страны так, чтобы «ущерб у нас не был выше, чем у других».

На это собеседник указал, что на сокращение прокачки газа по трубопроводу «Северный поток», что привело к росту цен на энергоресурсы, Россия пошла, ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens.

«Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину, тогда этого аргумента не было бы», — указал хозяин пекарни, добавив, что считает, что «сейчас всё должно быть использовано, обо всём нужно говорить», в том числе «нужно говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток — 2».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.