Kyodo: церемония фотографирования глав МИД G20 на Бали отсрочена

Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, была отсрочена, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других стран выразили нежелание принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова.

Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

Агентство сообщает, что с большой долей вероятности съёмка в этом году не состоится.

В МИД России ранее отметили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях G20 в Индонезии в начале июля не планируется.

В Госдепе США заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД G20.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Госдепа об условиях встречи Блинкена и Лаврова с песней американской певицы Бритни Спирс.