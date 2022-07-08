Kyodo: церемония фотографирования глав МИД G20 на Бали отсрочена
Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.
Агентство сообщает, что с большой долей вероятности съёмка в этом году не состоится.
В МИД России ранее отметили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях G20 в Индонезии в начале июля не планируется.
В Госдепе США заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД G20.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Госдепа об условиях встречи Блинкена и Лаврова с песней американской певицы Бритни Спирс.