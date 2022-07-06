Госдеп США: Вашингтон ждёт от России повода для встречи Лаврова и Блинкена

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В Госдепе США заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях саммита глав МИД G20.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что время для встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД G20, который состоится на текущей неделе в Индонезии, неподходящее.

В МИД России ранее отметили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях G20 в Индонезии в начале июля не планируется.

Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20.

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