Госдеп США: Вашингтон ждёт от России повода для встречи Лаврова и Блинкена

В Госдепе США заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях саммита глав МИД G20.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что время для встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД G20, который состоится на текущей неделе в Индонезии, неподходящее.

В МИД России ранее отметили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях G20 в Индонезии в начале июля не планируется.

Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20.