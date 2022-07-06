Госдеп США: Вашингтон ждёт от России повода для встречи Лаврова и Блинкена
«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга. Его слова приводит РИА Новости.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что время для встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД G20, который состоится на текущей неделе в Индонезии, неподходящее.
В МИД России ранее отметили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях G20 в Индонезии в начале июля не планируется.
Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20.