Эрдоган посетит Мексику с официальным визитом в конце июля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Мексику с официальным визитом в конце июля, сообщило мексиканское министерство иностранных дел.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Мексику в последнюю неделю июля, чтобы провести встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — говорится в сообщении ведомства. 

Официальный визит подтвердил глава МИД Мексики Марсело Эбрард по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которая прошла в рамках мероприятий группы G20.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов.

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