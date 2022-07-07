Globo: Джонсон мечтал стать новым Черчиллем, но ушёл в отставку «посмешищем»
- AP
«Борис Джонсон ушёл с поста премьер-министра Соединённого Королевства после трёх лет правления, отмеченных брекситом, пандемией, поддержкой Украины и чередой кризисов. Он мечтал стать новым Черчиллем — он даже написал биографию исторического лидера Соединённого Королевства, однако кончает посмешищем, замешанным в типичном британском клише, связанном с секс-скандалом одного из протеже», — пишет журналист.
Обозреватель также отмечает, что родившийся в высшем обществе Джонсон «всегда считался привилегированным».
«Некоторые даже думали, что Борис Джонсон станет премьером целого поколения, останется у власти на десятилетие или больше», — утверждает Шакра.
Журналист вместе с этим отмечает, что Британия «показывает себя стабильной демократией».
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.