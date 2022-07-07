Нарышкин назвал политику НАТО основной угрозой международной безопасности

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что политика НАТО является основной угрозой международной безопасности.
Нарышкин назвал политику НАТО основной угрозой международной безопасности
  • РИА Новости

«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с Соединёнными Штатами Америки является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал после совместного заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Ранее Нарышкин заявил, что после саммита НАТО стало очевидно, что альянс ведёт гибридную войну против российской стороны.

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