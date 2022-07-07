Нарышкин высказался о ведущейся странами НАТО гибридной войне против России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что после саммита НАТО стало очевидно, что альянс ведёт гибридную войну против российской стороны.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.

«В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведёт гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Белоруссия», — сказал Нарышкин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.