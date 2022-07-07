Нарышкин высказался о ведущейся странами НАТО гибридной войне против России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.
«В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведёт гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Белоруссия», — сказал Нарышкин.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.