В Кремле заявили о необходимости изучить запросы Шри-Ланки к России
- РИА Новости
«Действительно такие обращения имели место в ходе вчерашней беседы. Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы всё-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос», — сказал Песков.
6 июля президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте. Беседа состоялась по инициативе ланкийской стороны.