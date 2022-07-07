В Кремле заявили о необходимости изучить запросы Шри-Ланки к России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал просьбы Шри-Ланки к России открыть кредитную линию для импорта топлива Шри-Ланке и возобновить рейсы «Аэрофлота».
В Кремле заявили о необходимости изучить запросы Шри-Ланки к России
  • РИА Новости

«Действительно такие обращения имели место в ходе вчерашней беседы. Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы всё-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос», — сказал Песков.

6 июля президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте. Беседа состоялась по инициативе ланкийской стороны.

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