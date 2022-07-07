В ФТС заявили, что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — цитирует Давыдова РИА Новости.
Он рассказал, что благодаря действиям России ВТамО приняла резолюцию, призывающую к сохранению таможенной инфраструктуры.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.