В ФТС заявили, что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — цитирует Давыдова РИА Новости.

Он рассказал, что благодаря действиям России ВТамО приняла резолюцию, призывающую к сохранению таможенной инфраструктуры.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.