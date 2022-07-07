В ФТС заявили, что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

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Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — цитирует Давыдова РИА Новости.

Он рассказал, что благодаря действиям России ВТамО приняла резолюцию, призывающую к сохранению таможенной инфраструктуры.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.

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