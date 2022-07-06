Захарова пошутила о ситуации с отставками в правительстве Джонсона

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в правительстве Британии, где «сами министры упрашивают» своего руководителя Бориса Джонсона «прекратить этот позор».

«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушёл. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы: «Boris must go». Или свой режим менять сложнее?» — написала дипломат в Telegram.

Захарова также с иронией предложила поразмышлять о том, ушёл бы Джонсон в отставку, «если бы был женщиной».

Борис Джонсон ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной».

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований, как Джонсон.