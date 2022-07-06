Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе

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Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе и контакты Еревана с Анкарой.
Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в заявлении.

Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, «направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией».

1 июля стало известно, что Турция и Армения договорились открыть сухопутную границу для проезда граждан третьих стран.

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