Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в заявлении.
Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, «направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией».
1 июля стало известно, что Турция и Армения договорились открыть сухопутную границу для проезда граждан третьих стран.