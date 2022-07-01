Турция и Армения откроют сухопутную границу для проезда граждан третьих стран
- Legion-Media
Заявление МИД приводит РИА Новости.
1 июля в Вене прошла четвёртая встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна.
«Стороны договорились об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для проезда граждан третьих стран, посещающих две страны, решили инициировать необходимый процесс в этом отношении», — сообщило министерство.
Также эту информацию подтверждает армянский МИД, сообщает Sputnik Армения.
Стороны также условились наладить воздушные грузоперевозки между странами.
В апреле президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений.