Востоковед Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама
- РИА Новости
«Наши связи и контакты, прежде всего в военно-технической сфере, а также в безопасности и экономике, чрезвычайно важны», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Мосяков, зона свободной торговли — главный экономический проект, открывающий возможности для заметного увеличения объёмов взаимной торговли.
«Политическое сотрудничество не менее важно. С учётом текущей ситуации в мире вьетнамо-российская дружба — это такая демонстрация присутствия России в Юго-Восточной Азии как активной и позитивной политической силы», — сказал эксперт.
По его словам, нынешний визит главы МИД России Сергея Лаврова во Вьетнам — подтверждение тех связей и контактов, которые есть у двух стран.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама.