Востоковед Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама

Короткая ссылка
Заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.
Востоковед Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама
  • РИА Новости

«Наши связи и контакты, прежде всего в военно-технической сфере, а также в безопасности и экономике, чрезвычайно важны», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Мосяков, зона свободной торговли — главный экономический проект, открывающий возможности для заметного увеличения объёмов взаимной торговли.

«Политическое сотрудничество не менее важно. С учётом текущей ситуации в мире вьетнамо-российская дружба — это такая демонстрация присутствия России в Юго-Восточной Азии как активной и позитивной политической силы», — сказал эксперт.

По его словам, нынешний визит главы МИД России Сергея Лаврова во Вьетнам — подтверждение тех связей и контактов, которые есть у двух стран.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить