Востоковед Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама

Заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.

«Наши связи и контакты, прежде всего в военно-технической сфере, а также в безопасности и экономике, чрезвычайно важны», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Мосяков, зона свободной торговли — главный экономический проект, открывающий возможности для заметного увеличения объёмов взаимной торговли.

«Политическое сотрудничество не менее важно. С учётом текущей ситуации в мире вьетнамо-российская дружба — это такая демонстрация присутствия России в Юго-Восточной Азии как активной и позитивной политической силы», — сказал эксперт.

По его словам, нынешний визит главы МИД России Сергея Лаврова во Вьетнам — подтверждение тех связей и контактов, которые есть у двух стран.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама.