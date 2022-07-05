Во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов из Владивостока в города Вьетнама.
Во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

Как отметил консул, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в стране стабилизировалась, отмечается рост деловой активности.

Со своей стороны, губернатор напомнил, что у Приморья и Вьетнама давно сложились добрососедские отношения, и есть перспективы для дальнейшего сотрудничества.

По словам Кожемяко, нужно налаживать туристические связи, запускать авиарейсы.

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