Во Владивостоке обсудили возможность открытия прямых туристических авиарейсов в города Вьетнама
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media.
Как отметил консул, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в стране стабилизировалась, отмечается рост деловой активности.
Со своей стороны, губернатор напомнил, что у Приморья и Вьетнама давно сложились добрососедские отношения, и есть перспективы для дальнейшего сотрудничества.
По словам Кожемяко, нужно налаживать туристические связи, запускать авиарейсы.
Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.