«Газпром»: контрольный пакет австрийского ПХГ Хайдах находится под управлением Германии
- РИА Новости
Такое сообщение компания опубликовала после заявления австрийского канцлера Карла Нехаммера о том, что газохранилище с участием «Газпрома» в Хайдахе передадут другим операторам в связи с тем, что оно до сих пор не было заполнено.
«Газпром» напомнил, что владельцами ПХГ являются Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО «Газпром экспорт»), которое владеет 11,11%.
33,33% принадлежит RAG Austria AG (Австрия).
«Под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ», — говорится в сообщении компании.
В конце мая канцлер Австрии сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что «Газпром» рискует потерять газохранилище в республике, если не будет использовать его.