«Газпром»: контрольный пакет австрийского ПХГ Хайдах находится под управлением Германии

Компания «Газпром» сообщила, что лишь на 11,11% владеет подземным хранилищем газа Хайдах в Австрии. При этом под управлением Германии находится 55,55% владения ПХГ.

Такое сообщение компания опубликовала после заявления австрийского канцлера Карла Нехаммера о том, что газохранилище с участием «Газпрома» в Хайдахе передадут другим операторам в связи с тем, что оно до сих пор не было заполнено.

«Газпром» напомнил, что владельцами ПХГ являются Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО «Газпром экспорт»), которое владеет 11,11%.

33,33% принадлежит RAG Austria AG (Австрия).

«Под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ», — говорится в сообщении компании.

В конце мая канцлер Австрии сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что «Газпром» рискует потерять газохранилище в республике, если не будет использовать его.