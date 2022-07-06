La Vanguardia: Украине не передадут ЗРК Patriot

Западные страны не будут передавать Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию, пишет испанская газета La Vanguardia.

Согласно данным газеты, страны Запада не хотят вызвать эскалацию ситуации.

Размещение ЗРК Patriot потребует развёртывания американского персонала на территории Украины, что является нереализуемым мероприятием.

Также появление данных систем было бы воспринято Россией как прямое участие США в конфликте.

Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $820 млн. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и два ЗРК NASAMS.