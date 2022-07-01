Пентагон поставит Украине военную помощь на $820 млн, включая боеприпасы и ЗРК NASAMS

Короткая ссылка
В Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $820 млн. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и два ЗРК NASAMS.
Пентагон поставит Украине военную помощь на $820 млн, включая боеприпасы и ЗРК NASAMS

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Тодд Бриссил.

По его словам, в пакет войдут также до 150 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщил американский президент Джо Байден, США объявят о новом пакете военной помощи для украинской армии на $800 млн, он будет включать системы ПВО, артиллерию и контрбатарейные радары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить