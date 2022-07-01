Пентагон поставит Украине военную помощь на $820 млн, включая боеприпасы и ЗРК NASAMS
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Тодд Бриссил.
По его словам, в пакет войдут также до 150 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщил американский президент Джо Байден, США объявят о новом пакете военной помощи для украинской армии на $800 млн, он будет включать системы ПВО, артиллерию и контрбатарейные радары.