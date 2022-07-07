Русский дом в Никосии проведёт праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Короткая ссылка
Русский дом в Никосии проведёт праздник «День семьи, любви и верности —  торжество важнейших православных ценностей». Мероприятие состоится в городе Лимассол в амфитеатре на Молосе 8 июля в 19:00.
Русский дом в Никосии проведёт праздник в честь Дня семьи, любви и верности
  • РИА Новости

В программе праздника запланированы семейные эстафеты и игры, конкурсы и шоу аниматоров, мастер-классы по рисованию кистями и ладонями для детей и родителей.

Также будут поздравления семей, проживающих на Кипре, выступления творческих коллективов и танцевальная программа для больших и маленьких от Dj Oliva и ярмарка.

Отмечается, что участникам праздника выдадут памятные подарки, а победители конкурсов получат призы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить