Русский дом в Никосии проведёт праздник в честь Дня семьи, любви и верности
- РИА Новости
В программе праздника запланированы семейные эстафеты и игры, конкурсы и шоу аниматоров, мастер-классы по рисованию кистями и ладонями для детей и родителей.
Также будут поздравления семей, проживающих на Кипре, выступления творческих коллективов и танцевальная программа для больших и маленьких от Dj Oliva и ярмарка.
Отмечается, что участникам праздника выдадут памятные подарки, а победители конкурсов получат призы.