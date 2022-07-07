Русский дом в Никосии проведёт праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Русский дом в Никосии проведёт праздник «День семьи, любви и верности — торжество важнейших православных ценностей». Мероприятие состоится в городе Лимассол в амфитеатре на Молосе 8 июля в 19:00.

В программе праздника запланированы семейные эстафеты и игры, конкурсы и шоу аниматоров, мастер-классы по рисованию кистями и ладонями для детей и родителей.

Также будут поздравления семей, проживающих на Кипре, выступления творческих коллективов и танцевальная программа для больших и маленьких от Dj Oliva и ярмарка.

Отмечается, что участникам праздника выдадут памятные подарки, а победители конкурсов получат призы.