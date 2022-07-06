Турция направила требование Швеции и Финляндии по вопросу экстрадиции членов РПК и FETO

Турция отправила письменное требование Швеции и Финляндии по вопросу экстрадиции членов запрещённых в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг.

«В Швецию и Финляндию было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO», — приводит его слова гостелеканал TRT Haber.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, их больше 70 человек.