Лавров прокомментировал обнародование разговора Путина и Макрона

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обнародование разговора лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — сказал Лавров.

3 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Об этом она сказала, комментируя документальный фильм французского режиссёра Ги Лагаша «Президент, Европа и война», посвящённый предпринимаемым французским президентом шагам по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора Макрона и Путина.

В середине июня Макрон заявил, что считает необходимым поддерживать дипломатические связи с Россией.