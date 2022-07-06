В МИД Китая прокомментировали сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отказался посещать Россию из-за пандемии коронавируса.
В МИД Китая прокомментировали сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
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Он отметил, что с начала пандемии власти Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств, а также осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных сферах.

Также в МИД Китая подчеркнули, что стороны продолжат «развивать обмены на всех уровнях», а также отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об отказе председателя КНР приехать в Россию не соответствуют действительности.

В Кремле подчеркнули, что есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию.

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