В МИД Китая прокомментировали сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отказался посещать Россию из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что с начала пандемии власти Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств, а также осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных сферах.

Также в МИД Китая подчеркнули, что стороны продолжат «развивать обмены на всех уровнях», а также отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об отказе председателя КНР приехать в Россию не соответствуют действительности.

В Кремле подчеркнули, что есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию.